Шорина Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорина Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шорин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шорин Андрей Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
13 семья в 1858
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шорин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шорин Андрей Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
13 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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