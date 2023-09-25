Сухоярская (Кандаурова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1942
Дата смерти19.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942
Отец: Сухоярский Петр Николаевич
Мать: Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1963
Сын: Кандауров Андрей Викторович
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1976
Дочь: Кандаурова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1979
Дочь: Кандаурова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Кандауров Юрий Викторович
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандауров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович
Смерть
19.05.1992