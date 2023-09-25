Сухоярская (Кандаурова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоярская (Кандаурова) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1942

Дата смерти

19.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942

Отец: Сухоярский Петр Николаевич

Мать: Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1963

Сын: Кандауров Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1976

Дочь: Кандаурова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1979

Дочь: Кандаурова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Кандауров Юрий Викторович

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандауров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Кандауров Виктор Павлович

Смерть
19.05.1992
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