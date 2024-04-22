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Николаев Юрий Иванович

Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: автокатастрофа
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