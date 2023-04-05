Трусов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анохина Татьяна
Смерть
Неизвестно