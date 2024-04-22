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Кокорина (Бронская) Устинья Петрова

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Бронский Петр Иванов

Мать: Бронская Евдокия Иванова

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Кокорин Артемон Васильев

Место жительства
После 1835
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кокорин Евдоким Артамонов

Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кокорина Зиновия Артамонова

Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кокорин Афанасий Артамонов

Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Рождение ребёнка
23.02.1852 ст.

Сын: Кокорин Александр Артамонов

Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(Ф.496 оп.6 д.102 л.2190об.-2191) МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда 1852 год 23 (крещен 25) февраля 1852 года. Родился Александр деревни Крыловской Крестьянин Артамон Васильевъ Ко... Показать все
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Смерть
Неизвестно
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