Кокорина (Бронская) Устинья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Бронский Петр Иванов
Мать: Бронская Евдокия Иванова
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Место жительства
После 1835
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кокорин Евдоким Артамонов
Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кокорина Зиновия Артамонова
Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кокорин Афанасий Артамонов
Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Рождение ребёнка
23.02.1852 ст.
Сын: Кокорин Александр Артамонов
Отец ребёнка: Кокорин Артемон Васильев
(Ф.496 оп.6 д.102 л.2190об.-2191) МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда 1852 год 23 (крещен 25) февраля 1852 года. Родился Александр деревни Крыловской Крестьянин Артамон Васильевъ Ко... Показать все
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Смерть
Неизвестно