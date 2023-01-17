Базегская (Фомичёва) Елена Владимировна
Место рожденияФергана
Дата рождения11.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Фергана
Бракосочетание
29.04.2003
Рождение ребёнка
27.03.2004
Отец ребёнка: Базегский Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.12.2006
Сын: Базегский Герман Олегович
Отец ребёнка: Базегский Олег Евгеньевич
Развод
18.10.2016