Базегская (Фомичёва) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базегская (Фомичёва) Елена Владимировна

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Место рождения

Фергана

Дата рождения

11.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Фергана
Бракосочетание
29.04.2003

Муж: Базегский Олег Евгеньевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.03.2004

Сын: Базегский Марк Олегович

Отец ребёнка: Базегский Олег Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.12.2006

Сын: Базегский Герман Олегович

Отец ребёнка: Базегский Олег Евгеньевич

Развод
18.10.2016

Муж: Базегский Олег Евгеньевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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