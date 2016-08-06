Зыков Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти06.08.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
Отец: Зыков Егор
Мать: не указана
Родился в деревне Короли Кировской области Макарьевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1958
Мать ребёнка: Зыкова (Прозорова) Маргарита Васильевна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
06.08.2016