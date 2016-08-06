Зыков Иван Георгиевич 01.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыков Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

06.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: Зыков Егор

Мать: не указана

Родился в деревне Короли Кировской области Макарьевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Прозорова) Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.1958

Сын: Зыков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Зыкова (Прозорова) Маргарита Васильевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
06.08.2016

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