Короваева Нина Васильевна 25.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Короваева Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1979

Сын: Короваев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
28.03.1984

Сын: Короваев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
11.07.1989

Сын: Короваев Александр Павлович

Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович

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