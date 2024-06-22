Короваева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1979
Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
28.03.1984
Сын: Короваев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
11.07.1989
Сын: Короваев Александр Павлович
Отец ребёнка: Короваев Павел Никифорович