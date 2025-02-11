Анна Семеновна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла 09.05.1848

Супруги
Анисим Игнатьев1819 г.р.
Дети
Мария Анисимова1837 г.р.
Прасковья Анисимова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Игнатьев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Игнатьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Игнатьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Игнатьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.05.1848

Причина смерти: от родов

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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