Анна Семеновна
женский, родилась 1818
умерла 09.05.1848
Супруги
Анисим Игнатьев1819 г.р.
Дети
Мария Анисимова1837 г.р.
Прасковья Анисимова1841 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Игнатьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Игнатьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Игнатьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Игнатьев
Смерть
09.05.1848
Место жительства
1858