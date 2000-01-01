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Вискунов Иван Никифорович

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Место рождения

деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Вискунов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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