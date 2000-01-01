Вискунов Иван Никифорович
Место рождениядеревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Вискунова Туринский уезд Пелымская волость Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Вискунова Дария Ивановна
Смерть
Неизвестно