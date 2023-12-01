Анисимов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1945
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Анисимов Петр Васильевич
Мать: Анисимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна
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Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна
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Рождение ребёнка
06.08.1933
Сын: Анисимов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
1945