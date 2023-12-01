Анисимов Петр Петрович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Анисимов Петр Васильевич

Мать: Анисимова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
17.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1933

Сын: Анисимов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
1945

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