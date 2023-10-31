Фишъ Ицка Рувиновъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1853
Отец: Фишъ Рувимъ Завелев
Бракосочетание
04.03.1871
Жена: Фишъ Хая Шмуиловичъ
Рождение ребёнка
?.11.1873
Дочь: Фишъ Шимха
Мать ребёнка: Фишъ Хая Шмуиловичъ
Рождение ребёнка
13.05.1875
Сын: Фишъ Ноахъ Ицкович
Мать ребёнка: Фишъ Хая Шмуиловичъ
Смерть
Неизвестно