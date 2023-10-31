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Фишъ Ицка Рувиновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1818 и 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1854 и 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1853

Отец: Фишъ Рувимъ Завелев

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1871

Жена: Фишъ Хая Шмуиловичъ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.11.1873

Дочь: Фишъ Шимха

Мать ребёнка: Фишъ Хая Шмуиловичъ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.05.1875

Сын: Фишъ Ноахъ Ицкович

Мать ребёнка: Фишъ Хая Шмуиловичъ

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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