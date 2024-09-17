Дроздов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Игнат Тимофеевич
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
08.11.1767 ст.
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
ГАТО: 1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
Рождение ребёнка
04.08.1774 ст.
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
1770_Веневский уезд_ГАТО_1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна
Смерть
После 1808