Дроздов Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Иван Игнатьевич

Дроздов Иван Игнатьевич

Место рождения

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Игнат Тимофеевич

Мать: Мария Васильевна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Параскева Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1767 ст.

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
ГАТО: 1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1774 ст.

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
1770_Веневский уезд_ГАТО_1770-1-83
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дроздова Параскева Семёновна

Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
После 1808
Кормовое, Серебряные Пруды, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.