Семён Фёдоров
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1823
Жена: Параскева Васильева
Военная служба
1844
отставной солдат
Рождение ребёнка
04.12.1844
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Смерть
Неизвестно