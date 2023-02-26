Семён Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Фёдоров

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1823

Жена: Параскева Васильева

Военная служба
1844
отставной солдат
Рождение ребёнка
04.12.1844

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Смерть
Неизвестно

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