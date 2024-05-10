Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Федор
Мать: Жена Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Спиридоновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яким Тимофеевич
Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна
Смерть
Неизвестно