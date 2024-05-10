Тимофей Федорович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей Федорович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Федор

Мать: Жена Федора

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Спиридоновна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яким Тимофеевич

Мать ребёнка: Мелания Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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