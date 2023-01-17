Корявко (Орлова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Место жительства
С 1853 по 1878
Крещение
1853
Гражданство
С 1853
Россия
Работа или профессия
С 27.01.1874
Солдатская жена
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.
Сын: Максимов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Алексеевич
Место жительства
С 1878 по 1923
Работа или профессия
Между 1878 и 1894
Экономка в доме коллежского советника Корявко П.А.
Смерть
После 1923
Похороны
После 1923