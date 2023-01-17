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Корявко (Орлова) Наталья Александровна

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Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Орлов Александр Семенович

Мать: Орлова Акулина Потаповна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1853 по 1878
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1853
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1853
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Работа или профессия
С 27.01.1874
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Солдатская жена
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Муж: Максимов Федор Алексеевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.

Сын: Максимов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Алексеевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1878 по 1923
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Между 1878 и 1894
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Экономка в доме коллежского советника Корявко П.А.
Смерть
После 1923
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1923
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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