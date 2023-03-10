Васильев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васильев Василий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лупанова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна