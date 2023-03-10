Васильев Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Васильев Никифор Николаевич

Мать: Васильева Арина Матвеевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васильев Василий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лупанова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Васильева Анна Прохоровна

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