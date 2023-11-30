Кобылкина Васса Кареловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1922
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Кобылкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Кобылкин Евгений Иванович
Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Кобылкин Виталий Иванович
Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1937
Сын: Кобылкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно