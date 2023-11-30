Кобылкина Васса Кареловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылкина Васса Кареловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1922

Муж: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Кобылкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Кобылкин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Кобылкин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1937

Сын: Кобылкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кобылкин Иван (Иоанн) Сергеевич

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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