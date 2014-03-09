Каратаев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна

Смерть
09.03.2014
г.Оренбург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург
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