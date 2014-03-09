Каратаев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каратаева Анна (Онька) Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2014
г.Оренбург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург