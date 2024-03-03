Колясова (Некрасова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.?
Сын: Колесов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1942
Дочь: Клейменова (Колясова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1947
Дочь: Циммер Галина Васильевна
Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно