Колясова (Некрасова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолясова (Некрасова) Екатерина Андреевна

Колясова (Некрасова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.?

Сын: Колесов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колясов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1942

Дочь: Клейменова (Колясова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1947

Дочь: Циммер Галина Васильевна

Отец ребёнка: Колясов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.