Соснов Леонид Константинович
Место рожденияд. Устиновка, Кологривский район, Горьковская область
Дата рождения29.05.1929
Дата смерти09.02.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929
д. Устиновка, Кологривский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснова Александра Михайловна
Смерть
09.02.2005
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)