Соснов Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснов Леонид Константинович

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Место рождения

д. Устиновка, Кологривский район, Горьковская область

Дата рождения

29.05.1929

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929

Отец: Соснов Константин Макарович

Мать: Соснова Александра Васильевна

д. Устиновка, Кологривский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Соснова Александра Михайловна

Смерть
09.02.2005
Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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