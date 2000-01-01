Степичев Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степичев Михаил
Мать: Степичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степичева Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Степичева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степичева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степичев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Степичева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степичева Клавдия