Жукова (Тихонова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Тихонова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1896 ст.

Дата смерти

17.07.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896 ст.

Отец: Тихонов Сергей Яковлевич

Мать: Тихонова (Антонова) Мавра Андреевна

Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Преображенская церковь села Спас-Купля 24.10.1896 г. Крещение
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Семен

Рождение ребёнка
02.03.1922

Дочь: Жукова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Жуков Семен

Смерть
17.07.1923
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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