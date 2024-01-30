Жукова (Тихонова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1896 ст.
Дата смерти17.07.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896 ст.
Преображенская церковь села Спас-Купля 24.10.1896 г. Крещение
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Семен
Рождение ребёнка
02.03.1922
Дочь: Жукова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Жуков Семен
Смерть
17.07.1923
Спас-Купля, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва