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Иван Осипович

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Иосиф Макарович

Мать: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1896

Жена: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1905

Сын: Хохряков Карп Иванович

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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