Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Иосиф Макарович
Мать: Анна Иосифовна
Бракосочетание
1896
Жена: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Смерть
Неизвестно