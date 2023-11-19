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Селёдкин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1892

Дата смерти

07.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селёдкин Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.02.1919

Дочь: Селёдкина Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Селёдкин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Селёдкин Данил Алексеевич

Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1932

Дочь: Гаврилова (Селёдкина) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Смерть
07.10.1974

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