Селёдкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1892
Дата смерти07.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селёдкин Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1919
Дочь: Селёдкина Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1922
Сын: Селёдкин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Селёдкин Данил Алексеевич
Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.11.1932
Дочь: Гаврилова (Селёдкина) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Селёдкина Евдокия Яковлевна
Смерть
07.10.1974