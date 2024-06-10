Бобровник Евдокия Иоаннов 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Евдокия Иоаннов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровник (Бобровник) Синклитикия Мартинова

Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Бобровник Самуил Мартинов

Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бобровник Максим Мартинов

Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Мартинова

Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Бобровник Алексей Мартинов

Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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