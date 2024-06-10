Бобровник Евдокия Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровник (Бобровник) Синклитикия Мартинова
Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Бобровник Самуил Мартинов
Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Бобровник Максим Мартинов
Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Мартинова
Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бобровник Алексей Мартинов
Отец ребёнка: Бобровник Мартин Корнеев
Смерть
Неизвестно