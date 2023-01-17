Куранов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1863
Отец: Куранов Андрей Петрович
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 29 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Алексей Андреевич - 29 лет служащий казак брат его Куранов Василий Андреевич - 21 год внутренно-служащий казак Лошадей - 1, рогатого скота - нет Семейного состояния бедного ht... Показать все
Смерть
Неизвестно