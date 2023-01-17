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Куранов Алексей Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Куранов Андрей Петрович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 29 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Алексей Андреевич - 29 лет служащий казак брат его Куранов Василий Андреевич - 21 год внутренно-служащий казак Лошадей - 1, рогатого скота - нет Семейного состояния бедного ht... Показать все
Смерть
Неизвестно
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