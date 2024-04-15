Ябров Матвей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ябров Аким Семенович
Мать: Яброва Агафья Федоровна
Место жительства
С 1852
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Палагея Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно