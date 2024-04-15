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Ябров Матвей Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ябров Аким Семенович

Мать: Яброва Агафья Федоровна

Место жительства
С 1852
Кузнецовка, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Кузнецову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Палагея Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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