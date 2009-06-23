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Рябов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1928

Дата смерти

23.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928

Отец: Рябов Григорий

Мать: Рябова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1958

Сын: Рябов Николай Александрович

Мать ребёнка: Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна

Смерть
23.06.2009

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