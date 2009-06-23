Рябов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1928
Дата смерти23.06.2009
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928
Отец: Рябов Григорий
Мать: Рябова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1958
Сын: Рябов Николай Александрович
Мать ребёнка: Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна
Смерть
23.06.2009