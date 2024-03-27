Залялетдинов Шарафетдин
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения14.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861
Отец: Биктагиров Залялетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарафутдинова) Сатиря
Мать ребёнка: (Самигуллина) Разыя 2 Жена
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: (Феткуллина) Гильмибаян 1 Жена
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Заллялетдинова) Бибиасьма
Мать ребёнка: (Феткуллина) Гильмибаян 1 Жена
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Шарафетдинова) Бибигаиша
Мать ребёнка: (Самигуллина) Разыя 2 Жена
Смерть
Неизвестно