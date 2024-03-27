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Залялетдинов Шарафетдин

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

14.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861

Отец: Биктагиров Залялетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Феткуллина) Гильмибаян 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарафутдинова) Сатиря

Мать ребёнка: (Самигуллина) Разыя 2 Жена

Рождение ребёнка
1895

Сын: Заллялетдинов Гимадетдин

Мать ребёнка: (Феткуллина) Гильмибаян 1 Жена

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Заллялетдинова) Бибиасьма

Мать ребёнка: (Феткуллина) Гильмибаян 1 Жена

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Шарафетдинова) Бибигаиша

Мать ребёнка: (Самигуллина) Разыя 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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