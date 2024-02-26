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Иван Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Петр Потапов (Ич)

Мать: Авдотья Якимова (Вна)

Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Жена: Матрена Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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