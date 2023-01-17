Кошлаева Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошлаева Анна Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кашлаев Егор Ильич

Отец ребёнка: Кашлаев Илья

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кошлаев Николай Ильич

Отец ребёнка: Кашлаев Илья

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.05.1926

Сын: Кашлаев Борис Ильич

Отец ребёнка: Кашлаев Илья

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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