Кошлаева Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кашлаев Егор Ильич
Отец ребёнка: Кашлаев Илья
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кашлаев Илья
Рождение ребёнка
11.05.1926
Сын: Кашлаев Борис Ильич
Отец ребёнка: Кашлаев Илья
Смерть
Неизвестно