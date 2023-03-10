Преснякова (Варзина) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти30.11.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: Варзин Павел
Рождение ребёнка
06.10.1925
Дочь: Чеснокова Анна Александровна
Отец ребёнка: Пресняков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Пресняков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пресняков Александр
Смерть
30.11.1982