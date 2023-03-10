Преснякова (Варзина) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова (Варзина) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

30.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: Варзин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1925

Дочь: Чеснокова Анна Александровна

Отец ребёнка: Пресняков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Пресняков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Александр

Смерть
30.11.1982
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