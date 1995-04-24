Bedretdin (Ainetdin) Rahime
Место рожденияVaasa, Suomi
Дата рождения23.11.1922
Дата смерти24.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922
Отец: Ainetdin Meyletdin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедретдин Муртаза
Рождение ребёнка
10.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Purho (Bedretdin) Gülen
Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза
Смерть
24.04.1995