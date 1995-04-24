Bedretdin (Ainetdin) Rahime — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bedretdin (Ainetdin) Rahime

Место рождения

Vaasa, Suomi

Дата рождения

23.11.1922

Дата смерти

24.04.1995

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922

Отец: Ainetdin Meyletdin

Мать: Ainetdin (Taülihan) Fereha

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдин Муртаза

Рождение ребёнка
10.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Purho (Bedretdin) Gülen

Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдин Муртаза

Смерть
24.04.1995

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