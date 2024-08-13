Пиванова (Пиванова) Варвара Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Пиванова) Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Пиванова) Марина Стефановна
Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пиванова) Стефанида Стефановна
Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
17.06.1837
Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич