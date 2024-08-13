Пиванова (Пиванова) Варвара Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиванова (Пиванова) Варвара Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Пиванова) Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Пиванова) Марина Стефановна

Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пиванова) Стефанида Стефановна

Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
17.06.1837

Сын: Пиванов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Пиванов Стефан Матвеевич

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