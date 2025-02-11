Мухатаева Прасковья Силантьевна (Сидоровна) 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаева Прасковья Силантьевна (Сидоровна)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1791

умерла 06.01.1837

Отец
СилантийНеизвестно г.р.
Дети
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мухатаев Дмитрий Фёдорович1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Силантий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мухатаева) Стефанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.08.1813

Сын: Мухатаев Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мухатаев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
06.01.1837

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