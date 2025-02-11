Мухатаева Прасковья Силантьевна (Сидоровна)
женский, родилась 1791
умерла 06.01.1837
ОтецСилантийНеизвестно г.р.
Дети
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мухатаев Дмитрий Фёдорович1817 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Силантий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мухатаева) Стефанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.08.1813
Сын: Мухатаев Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мухатаев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Мухатаев Фёдор Сергеевич
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.01.1837