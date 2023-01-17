Воропаева Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева Агриппина Михайловна

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Место рождения

Подхожее, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхожее, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1916

Дочь: Литвина Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Воропаев Трофим Никитич

Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Воропаев Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Воропаев Трофим Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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