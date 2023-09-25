Петров Валерий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1990
Мать ребёнка: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
22.01.1992
Сын: Петров Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна