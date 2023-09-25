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Петров Валерий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
23.10.1990

Сын: Петров Илья Валерьевич

Мать ребёнка: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
22.01.1992

Сын: Петров Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Петрова (Анисимова) Ольга Леонидовна

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