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Ким Рудик Рудольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1982

Отец: Ким Рудик

Мать: Ким Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
09.12.2004

Дочь: Ким Полина Рудольфовна

Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна

Рождение ребёнка
22.07.2006

Дочь: Ким Татьяна Рудольфовна

Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна

Рождение ребёнка
19.07.2010

Дочь: Ким Диана Рудольфовна

Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна

Рождение ребёнка
06.06.2015

Сын: Ким Сергей Рудольфович

Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Светлана Александровна

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