Ким Рудик Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1982
Отец: Ким Рудик
Мать: Ким Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
09.12.2004
Дочь: Ким Полина Рудольфовна
Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна
Рождение ребёнка
22.07.2006
Дочь: Ким Татьяна Рудольфовна
Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна
Рождение ребёнка
19.07.2010
Дочь: Ким Диана Рудольфовна
Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна
Рождение ребёнка
06.06.2015
Мать ребёнка: Ким Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно