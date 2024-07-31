Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна

Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна

Место рождения

Курицкого стану деревни Болвановой

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Семен

Рождение ребёнка
1750

Сын: Стародубцев Петр

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Стародубцев Моисей (Макей)

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Стародубцев Захар

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Стародубцев Михай

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Стародубцева) Татьяна

Отец ребёнка: Стародубцев Семен

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.