Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна
Место рожденияКурицкого стану деревни Болвановой
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Семен
Рождение ребёнка
1750
Сын: Стародубцев Петр
Отец ребёнка: Стародубцев Семен
Рождение ребёнка
1752
Сын: Стародубцев Моисей (Макей)
Отец ребёнка: Стародубцев Семен
Рождение ребёнка
1757
Сын: Стародубцев Захар
Отец ребёнка: Стародубцев Семен
Рождение ребёнка
1760
Сын: Стародубцев Михай
Отец ребёнка: Стародубцев Семен
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Стародубцева) Татьяна
Отец ребёнка: Стародубцев Семен
Смерть
Неизвестно