(Зенина) Ксения Феодотовна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зенина) Ксения Феодотовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1861, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла 02.07.1861, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зенин Феодот Софронович1822 г.р.
Мать
Зенина (Жданова) Степанида Фоминична1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Зенин Феодот Софронович

Мать: Зенина (Жданова) Степанида Фоминична

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
02.07.1861
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

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