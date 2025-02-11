(Зенина) Ксения Феодотовна
женский, родилась 1861, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла 02.07.1861, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗенин Феодот Софронович1822 г.р.
МатьЗенина (Жданова) Степанида Фоминична1823 г.р.
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Место
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Рождение
1861
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.07.1861
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область