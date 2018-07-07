Хайсаров Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайсаров Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2018

Отец: Хайсаров Ильмар

Мать: Хайсарова Ильгина

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