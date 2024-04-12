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Кривошапка Александр

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Место рождения

Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

17.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984

Отец: Кривошапка Александр Иванович

Мать: Рыбалкина Татьяна Николаевна

Лучегорск, Пожарский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
06.05.2006

Жена: Хохрякова Елена Сергевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.2013

Сын: Кривошапка Алексей Александрович

Мать ребёнка: Хохрякова Елена Сергевна

Рождение ребёнка
24.11.2017

Сын: Кривошапка Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Хохрякова Елена Сергевна

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