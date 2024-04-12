Кривошапка Александр
Место рождения
Дата рождения17.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984
Бракосочетание
06.05.2006
Жена: Хохрякова Елена Сергевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.11.2013
Сын: Кривошапка Алексей Александрович
Мать ребёнка: Хохрякова Елена Сергевна
Рождение ребёнка
24.11.2017
Сын: Кривошапка Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Хохрякова Елена Сергевна