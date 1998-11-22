Комракова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комракова Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Комракова Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комракова Емельян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович

Смерть
Неизвестно
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