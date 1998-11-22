Комракова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Комракова Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Комракова Емельян Петрович
Смерть
Неизвестно