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Агриппина Сафонова

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Место рождения

Березовка, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Василий Лукьянов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1873

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1879

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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