Агриппина Сафонова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Василий Лукьянов
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1873
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
19.01.1879
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно