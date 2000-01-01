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(Karslyan) Narine
(Karslyan) Narine
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1971
Пол
Женский
Отец
Karslyan Eduard
1945 г.р.
Мать
Zhasmen
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1971
Отец:
Karslyan Eduard
Мать:
Zhasmen
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