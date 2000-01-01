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(Karslyan) Narine

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1971

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1971

Отец: Karslyan Eduard

Мать: Zhasmen

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