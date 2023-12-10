Степанов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Иван
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Степанова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Степанова Парасковья Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1904
Дочь: Колесникова Степанида Петровна
Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна
село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Степанов Григорий Петровия
Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Степанова-Анциферова Елена Петровна
Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Наталья Петровна