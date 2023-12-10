Степанов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Степанова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Степанова Парасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1904

Дочь: Колесникова Степанида Петровна

Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна

село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Степанов Григорий Петровия

Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Степанова-Анциферова Елена Петровна

Мать ребёнка: Степанова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

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