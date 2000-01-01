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Софронова Мария Михайловна
Софронова Мария Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Софронов Михаил Васильевич
Мать
Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Софронов Михаил Васильевич
Мать:
Софронова Федосеева Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
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