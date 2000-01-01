Софронова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронова Мария Михайловна

Софронова Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Софронов Михаил Васильевич

Мать: Софронова Федосеева Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close