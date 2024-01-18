Шальнов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Жарова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно