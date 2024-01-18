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Шальнов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Шальнов Федор Семенович

Мать: Шальнова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Жарова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шальнова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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