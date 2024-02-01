Берёзов Фёдор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерёзов Фёдор Максимович

Берёзов Фёдор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Берёзов Максим

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Берёзов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Берёзова Александра Моисеевна

Смерть
1920
Воевал в 1 первой мировой войне. В Австро-Венгерской войне пропал без вести . Служил в империалистическую войну с 1918 по 1920 г. Был убит в 1920 г.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.