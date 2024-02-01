Берёзов Фёдор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Берёзов Максим
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1914
Мать ребёнка: Берёзова Александра Моисеевна
Смерть
1920
Воевал в 1 первой мировой войне. В Австро-Венгерской войне пропал без вести . Служил в империалистическую войну с 1918 по 1920 г. Был убит в 1920 г.